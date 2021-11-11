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Başak Demirtaş'a sahte rapordan hapis cezası

Başak Demirtaş'a sahte rapordan hapis cezası

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a, "gerçeğe aykırı sağlık raporu aldığı" gerekçesiyle 2018 yılında açılan davada hapis cezası verildi.

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Beş yıldır tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'a gerçeğe aykırı sağlık raporu aldığı iddiasıyla, raporu düzenleyen Dr. R. B. ile birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cezanın ardından yazılı bir açıklama yapan Başak Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin söz konusu dönemde ağır sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

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