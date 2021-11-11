Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Nankörlüktür!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada mülteci krizinde Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

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Toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözleri üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız. Yunanistan dürüst davranmıyor. Elimizde belgeler var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Sayın Başbakan, değerli heyet üyeleri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Macaristan Başbakanı ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan bahtiyar duyuyorum. Bugün dost ve müttefik Macaristan'la 2019 yılında kurduğumuz Yüksek stratejik konseyinin 5. toplantısını yaptık.



Uluslararası ve bölgesel konularda görüşlerde bulunduk. Ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz 4 milyar dolar diyor. İlk etapta ikili ticaret ilişkisinde 6 milyar doları hedefliyoruz.

2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür yılı olarak kutlayacağız

Değerli dostumun ve Macar makamlarının desteğiyle bu hedeflerin üstüne çıkacağına inanıyoruz. Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Türk ve Macar girişimcilerin Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını taktirle karşılıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yılı münasebetiyle 2024 yılı Türkiye-Macaristan Kültür yılı olarak kutlayacağız.

101 parça tarihi eser Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

2016 yılında Macaristan'da yakalanan tarihi eserin bugün Türkiye'ye kavuşmasına yardımcı oldu. Macar dostlarımız tarafından sergilenen bu işbirliğinin başka ülkelere de örnek olmasını temenni ediyorum. Yarın Türk Konsey Zirvesi'ne Orban da katılacak.

Stratejik ortağımız Macaristan'la Türk Konseyinin yanı sıra diğer platformlarda yürüttüğümüz işbirliğini daha ileriye taşımak da kararlıyız. Bizim için Yassıada olan, şimdi ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası koyduğumuz bu güzel adamızda ilk toplantımızı yapacağız. Yarın ki toplantıya bu yüzden milletçe çok önem veriyoruz.



Stratejik ortağımız Macaristan'la buna başlayacağımız bize ayrı bir güç katmaktadır. Bize her desteği veren Orban'a teşekkür ediyorum. Üyelik için verdikleri destekleri her zaman anacağım.

Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi

Erdoğan, ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri sevkiyatla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Maalesef Dedeağaç ile ilgili konuda aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisinde Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki, Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibidir.

Dedeağaç bunların içinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la gerek ilgililerle Savunma, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak cevap veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Üs olarak Ege'de Yunanistan'la takındıkları tavır doğru değil.

Miçotakis'in mülteci krizine ilişkin açıklamaları...

Türkiye'de toplam mülteciye baktığımız zaman 5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyonu yakını sadece Suriye. 5 milyona yakın mülteciyi ev sahipliği yapan ülkeye, "Mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor" demek nankörlüktür.

Biz kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem. Ege'de Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden Yunanistan'dır. Çoluk çocuk demeden, botları şişleyerek, bazen kıyı emniyet oradan süratle gererek batıran, insanları ölüme mahkum eden Yunanistan. Neyi konuşuyor bunlar.