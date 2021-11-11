Kapari meyvesinin faydaları neler karaciğer yağlanmasını önlüyor!

Yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bu meyve karaciğerdeki yağlanmayı önlüyor. İşte bilinmeyen daha birçok faydası!

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Genellikle Ege Bölgesinde daha fazla yetişen kapari, ülkemizde yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bir meyvedir. Akciğerleri temizlemesinden tutun da karaciğer yağlanmasını önlemesine kadar birçok konuda fayda sağlayan bu meyvenin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki kaparinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte kapari meyvesine dair tüm bilinmeyenler!

Kozmetik sanayisinde kullanılıyor

Ege Bölgesinde yetiştirilen kapari değişik isimler almaktadır. Kebere, keper, gebere, geber otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve hint hıyarı olarakta adlandırılmaktadır. Kapari kısa boylu bir yer bitkisidir. 200 yıl kadar rahatça yaşayan bu bitki aynı zamanda kozmetik sanayide de kullanılmaktadır. Bu meyvenin dünya sanayisinde turşusu bile yapılmaktadır. Ülkemizde ise yeni yeni tüketilmeye başlanmıştır.