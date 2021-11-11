Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu ifade ederek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını açıkladı.

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EYT'lilerle ilgili son günlerde üst üste çıkan haberlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, basın açıklaması yayınladı.

"EYT ile ilgili bir çalışma yok"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

Bakan Bilgin EYT sorusuna yanıt vermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve EYT ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti: "Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasına gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bitince başka bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız."