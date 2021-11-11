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Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Hava ambulans filosu saniyeler için uçar

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Hava ambulans filosu saniyeler için uçar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl yurt içinde uçak ve helikopter ambulanslarla 3 bin 629 hasta ve yaralının taşındığını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşındığını belirterek, "Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" dedi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Hava ambulans filosu saniyeler için uçar. Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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