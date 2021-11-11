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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı video ile Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ile İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Kalkan, "CHP, İYİ Parti için tezkere temel sınavdır. Muhalefette belli bir canlanma var" dedi.

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Türk askerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Söz konusu gelişme sonrası örgütün yayın organına konuşan PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, CHP ve İYİ Parti mesaj gönderdi.

"Muhalefette bir canlanma var"

Tezkerenin iki parti için 'temel sınav' olduğunu vurgulayan Kalkan, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye, İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan yönetimini çökertmemiz gerekiyor"

PKK elebaşı, "Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. Mücadele edip yenmemiz gerekli. Hükümeti, yönetimi düşürmek gerekli." dedi.

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