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İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi

İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi

İstanbul Ticaret Odası'nın bu akşamki meclis toplantısında ekmeğin 2.5 TL olması kabul edildi. Yarından itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı belirtildi.

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İstanbul'da ekmek için belirlenen fiyat tarifesi ve gramaj fiyatların değişikliğe uğraması uzun zamandır tartışmaların odağı olmuştu.

Bugünkü toplantının sona ermesiyle resmileşti
Bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren 2,5 TL'den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25'lik artış, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bu akşamki meclis toplantısı sona ermesiyle resmileşti.

Yarından itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı bildirildi. Esnaf Odası'na bağlı fırıncıların yapacağı ekmek zammının ise, yarın onanması bekleniyor.

Bazı ilçelerde zamdan önce uygulanan fiyat artışı tepki görmüştü
İstanbul'da bazı İlçelere göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye, Eyüpsultan, Bağcılar ve Şişli ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söyleyerek tepki göstermişti.

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