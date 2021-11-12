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Yapı Kredi Yayınları'ndan Orhan Pamuk açıklaması Veba Geceleri'nde Atatürk'e hakaret var mı?

Yapı Kredi Yayınları'ndan Orhan Pamuk açıklaması Veba Geceleri'nde Atatürk'e hakaret var mı?

Orhan Pamuk'un son kitabı Veba Geceleri'ndeki bir karakter üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturmanın yeniden açılması üzerine Yapı Kredi Yayınları da açıklama yaptı.

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Orhan Pamuk hakkında yeniden soruşturma başlatılması üzerine açıklama yapan Yapı Kredi Yayınları, 'kararı kaygı ve üzüntüyle karşıladıklarını' belirterek "Sanatçının ve yaratıcılığın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Yazar Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, Sulh Ceza Hakimliği'nden döndü.

Savcılık, aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattı. Yapı Kredi Yayınları, "Orhan Pamuk’un yayınevimiz tarafından yayımlanan Veba Geceleri romanında “Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği” gerekçesiyle yeniden soruşturma açılması kararını kaygı ve üzüntüyle karşıladık" açıklamasında bulundu.

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