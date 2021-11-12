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Anadolu Efes Alba Berlin'e patladı

Anadolu Efes Alba Berlin'e patladı

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.

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Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin’de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu

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