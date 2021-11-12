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10 liraya yürüyen doların yükselişi durmuyor! Cuma gününe tarihi rekor kırarak başladı

10 liraya yürüyen doların yükselişi durmuyor! Cuma gününe tarihi rekor kırarak başladı

Doların ateşi bir türlü sönmüyor. Dün 9.97'yi görerek tarihi rekorunu kıran dolar, 12 Kasım Cuma günü de rekor kırarak başladı. Doların 10 lira olmasına 2 kuruşluk artış kaldı...

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Döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Dün 9,97 lirayla tarihi zirvesini gören dolar güne 9,98 liradan rekor tazeleyerek başladı. Dolar dün kapanışı 9,90 seviyesinden yapmıştı. Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,5 civarında değer kaybetti.

Saat 08:30 itibariyle piyasa: Dolar 9.97 liranın üzerinde seyrederken, euro da 11,41 liranın üzerinde... Gram altın 595 lira, çeyrek altın ise 973 liradan satılıyor...

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