Samuray kılıcı hediyelik kılıfıyla satılıyor! Katilin evinden 15 kılıç çıkmıştı! Başak Cengiz sokakta öldürüldü

İstanbul Ataşehir'de Mimar Başak Cengiz kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Bu olayın ardından gözler samuray kılıcı gibi tehlikeli aletlerin nasıl satıldığına çevrildi. Bu tür aletler internetten yasak olmasına rağmen hediyelik kılıfıyla satıldığı ortaya çıktı.

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Mimar Başak Cengiz, önceki gün sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü. Saldırganın evinde ise 15 kılıç ele geçirildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Türkiye’yi yasa boğan cinayetin ardından bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen ‘hediyelik’ kılıfı altında satıldığı ortaya çıktı.

Çok bilinen bir satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı. Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli. Mimar Başak Cengiz’in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Üstelik katil Can Göktuğ Boz’un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken.

Aslında 1953'ten beri yasak

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuş. Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor.

Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: “Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”

Vahim nitelikte silah deniyor

Avukat Oktay Keskin’e göre, kılıç ve benzeri bıçaklar vahim nitelikte silahlar. Yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlatan Oktay Keskin, kılıç satışını ise şöyle yorumluyor: “6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak. Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor. Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.”