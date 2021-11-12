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Sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı

Sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

Aylık sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,5 azaldı. Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.

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