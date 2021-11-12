BIST 1.636
DOLAR 9,92
EURO 11,37
ALTIN 591,30
HABER /  GÜNCEL

Bahar Korçan son hali nasıl ne kanseriydi? Bahar Korçan kaç yaşında öldü?

Bahar Korçan son hali nasıl ne kanseriydi? Bahar Korçan kaç yaşında öldü?

Ünlülerin modacısı olarak tanınan Bahar Korçan yumurtalık kanseri nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Başta Tarkan, Sezen Aksu gibi ünlü isimleri giydiren Bahar Korçan, uzun süredir yumurtalık kanseri ile boğuşuyordu. Peki Bahar Korçan kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi Cem Görk kimdir? Bahar Korçan çocukları var mı?

Abone ol

Başta Tarkan, Sezen Aksu gibi ünlü isimleri giydiren, ünlülerin modacısı olarak bilinen Bahar Korçan 57 yaşında yumurtalık kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Bahar Korcan kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu.

Bahar Korçan’ın cenazesi bugün yani 12 Kasım Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını takiben aile mezarlığının bulunduğu Beykoz'daki Gazi Yunus Mezarlığına defnedilecek.

Korçan’ın ölüm haberinin ardından dostları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Yıllık rutin kontrollerinde sorunla karşılaşmayan ancak kontrolün üç ay sonrasında rahatsızlanarak doktora giden Bahar Korçan’a 2017 yılında Yumurtalık Kanseri teşhisi konulmuştu...

Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter sayfasında “Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun” notunu paylaştı.

Tek başına savaştı, eşi yalnız bıraktı: 2005 yılında Cem Görk ile nikah masasına oturan Bahar Korçan 13 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

Korçan'a kanser teşhisi konulduktan sonra sekteke uğradığı iddia edilen evliliğin bitme nedeni olarak Cem Görk'ün eşini yalnız bırakması gösterildi...

Bahar Korçan kimdir: Bahar Korçan, 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri’nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.

Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır hafız oldu
Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır hafız oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’den Kızılay’a anlamlı bağış
Bursa Büyükşehir Belediyesi’den Kızılay’a anlamlı bağış
Tayvan'da 12-17 yaş aşısı durduruldu Sebebi kalp kası iltihabı!
Tayvan'da 12-17 yaş aşısı durduruldu Sebebi kalp kası iltihabı!
Yunus Güner evli mi eşi ve çocuğu var mı? Yunus Güner dizileri
Yunus Güner evli mi eşi ve çocuğu var mı? Yunus Güner dizileri
Rusya'dan Belarus-Polonya göçmen kriziyle ilgili Batı'ya tepki: Mazoşistler
Rusya'dan Belarus-Polonya göçmen kriziyle ilgili Batı'ya tepki: Mazoşistler
Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız
Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız
AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!
Samuray kılıcı hediyelik kılıfıyla satılıyor! Katilin evinden 15 kılıç çıkmıştı! Başak Cengiz sokakta öldürüldü
Samuray kılıcı hediyelik kılıfıyla satılıyor! Katilin evinden 15 kılıç çıkmıştı! Başak Cengiz sokakta öldürüldü
Buket Dereoğlu kaç yaşında evli mi çocucuğun babası kimdir?
Buket Dereoğlu kaç yaşında evli mi çocucuğun babası kimdir?
Kütahya'da 21 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
Kütahya'da 21 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı