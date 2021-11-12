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Rusya'dan Belarus-Polonya göçmen kriziyle ilgili Batı'ya tepki: Mazoşistler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan Belarus-Polonya göçmen kriziyle ilgili Batı'ya tepki: Mazoşistler

Rusya'dan Belarus-Polonya göçmen kriziyle ilgili Batı'ya tepki: Mazoşistler

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Belarus-Polonya göçmen krizini BM Güvenlik Konseyine taşıyan Batılı ülkelere "mazoşist eğilim gösterdikleri" eleştirisini yöneltti.

BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği ülkeleri Estonya, Fransa ve İrlanda ile ABD, İngiltere ve Norveç'in talebi üzerine 15 üyeli konsey, kapalı oturumda Belarus-Polonya arasındaki göçmen krizini görüştü.

Toplantı sonrası ortak açıklama yapan Batılı ülkelerin temsilcileri, Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin hayatlarını siyasi amaçlarla tehlikeye atmakla suçladığı Belarus'u kınadı.

Belarus'u, kendisinde artan insan hakları ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için komşu ülkeleri ve Avrupa Birliği sınırlarını istikrarsızlaştırmakla da suçlayan temsilciler, bu taktiğin kabul edilemeyeceğini ve "Lukanşenko rejiminin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini" belirtti.


Belaruslu yetkililere "insanlık dışı" bu eylemlere ve insanların hayatlarını riske atmaya son verme çağrısı yapan Batılı ülkeler, AB'yi Belarus'un bu hibrit operasyonları karşısında koruyacakları açıklaması yaptı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise Polonya göçmen krizini BM Güvenlik Konseyine taşıyan Batılı ülkelere sert eleştiriler yöneltti.

Batılı ülkeleri "mazoşist eğilimler" göstermekle eleştiren Polyanskiy, Avrupa'ya göçme arayışındaki bu kişilerin Polonya sınırından geri itildiği, dövüldüğü yönündeki haberlerin ise utanç verici olduğunu belirtti.

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