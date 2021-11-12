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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Facebook Metaverse için ilk anlaşmayı rakibi Microsoft ile yaptı

Facebook Metaverse için ilk anlaşmayı rakibi Microsoft ile yaptı

Facebook, gelecekteki metaverse işbirliğinin potansiyel bir habercisi olarak Workplace aracını Teams ile entegre etmek için kurumsal rakibi Microsoft ile ortaklık kuruyor.

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Yapılan işbirliğine göre; 2022’nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları Workplace gruplarında Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilirken, Teams kullanıcıları uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecekler.

Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.

Hem Meta hem de Microsoft entegrasyondan faydalanacak ancak, Meta tartışmasız çok daha avantajlı bir işbirliği. Workplace, mayıs ayında 7 milyon ücretli aboneyi aştı, ama Microsoft Teams’in bildirdiği aylık 250 milyon aktif kullanıcıya kıyasla sönük kalıyor. Ayrıca bu ortaklık, ilk Microsoft ile Workplace ortaklığı değil: Office 360 paketi, Share Point ve OneDrive’ın tümü daha önce zaten entegre edilmiştir.

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