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Bahçelievler’de eşini öldüren zanlının cinayeti planladığı ortaya çıktı

Bahçelievler’de eşini öldüren zanlının cinayeti planladığı ortaya çıktı

BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci’yi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci adliyeye sevk edildi. Katilin bir gün önceden otelde kaldığı, cep telefonunu sakladığı ve olay yerine başkasına ait araçla gittiği ortaya çıktı.

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2 çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı. Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Hanife Demirci’yi bir saat boyunca beklemiş

Satı Mehmet Demirci’nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife Demirci’nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı. Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci’nin gelmesini bekledi. Hanife Demirci’yi öldürdükten sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Satı Mehmet Demirci aldatıldığını öne sürdü. Satı Mehmet Demirci sorgusunda da susma hakkını kullandı. Polis merkezinde işlemleri biten Satı Mehmet Demirci Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

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