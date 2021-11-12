BIST 1.636
DOLAR 9,93
EURO 11,37
ALTIN 591,37
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

YPG'nin CHP'yi tezkere tebriğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

YPG'nin CHP'yi tezkere tebriğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Terör örgütünün elebaşı olduğunu herkesin bildiği bir kişiden Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) tezkeredeki tutumuna dair bir tebrik gelmiş olması susarak geçiştirilecek bir konu değil” dedi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin sözde üst düzey yöneticilerinin CHP için tezkere konusunda ‘umut verici’ açıklamalarını değerlendirdi.

Tezkereyi tekrar hatırlamakta ve değerlendirmekte fayda olduğunu söyleyen Dağ, “Biliyorsunuz Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ı PKK/PYD, DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için her sene tezkere konusu gündeme gelir. Bundan önceki tezkerelerde Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkereye evet oyu vermiş ve tezkereye destek vermişti. İlk defa bu tezkere öncesinde HDP’nin çağrısıyla hayır oyu vereceğini ifade etti. Gerekçelerini hiç konuşmaya bile gerek yok” dedi.

CHP’nin HDP’nin güdümüne girdiğini söyleyen Dağ, “Bir Mustafa Karasu, terör örgütü üyesi, üst düzey yönetici olan bu terörist açıklama yaptı. CHP’den bir cevap, açıklama, buna ilişkin bir düşünce ortaya çıkartılmadı. Yine PYD’nin sözde üst düzey yöneticisi olan ve kırmızı listede aranan terör örgütünün elebaşı olduğunu herkesin bildiği bir kişiden CHP’nin tezkeredeki tutumuna dair bir tebrik gelmiş olması yabana atılacak, kenara koyulacak, susarak geçiştirilecek bir konu değil” açıklamasında bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP tabanını iyi bildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“CHP tabanı bu duruş noktasında CHP yönetimini net bir şekilde uyarması ve onların terörle mücadeleyle ilgili bu meselede Türkiye Cumhuriyeti menfaatleri doğrultusunda davranması hususunda bir çağrıda bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin geleceği açısından önemli olacaktır. Burada CHP net bir şekilde kendi tabanına ihanet etmektedir, Türkiye Cumhuriyeti’ne, tarihine ihanet etmektedir. Burada terörle mücadele söz konusu olduğunda bu konuda özellikle tüm siyasi partilerin ortak hedefi olan bir konu. Bugüne kadar böyle oldu.”

İlgili Haberler
Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani 'bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi Suriye'ye davet etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı
Foto Galeri 200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi
Müge Anlı’da kan donduran iddia: Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi
Eczanelerde kalp, kanser gibi pek çok kritik ilaç yok deniyordu Sağlık Bakanlığı denetimleri başlattı
Eczanelerde kalp, kanser gibi pek çok kritik ilaç yok deniyordu Sağlık Bakanlığı denetimleri başlattı
Tunç Şatıroğlu tarih verdi! Altın yükselecek yeni hedef 660 TL
Tunç Şatıroğlu tarih verdi! Altın yükselecek yeni hedef 660 TL
Facebook Metaverse için ilk anlaşmayı rakibi Microsoft ile yaptı
Facebook Metaverse için ilk anlaşmayı rakibi Microsoft ile yaptı
Sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı
Sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı
Bahar Korçan son hali nasıl ne kanseriydi? Bahar Korçan kaç yaşında öldü?
Bahar Korçan son hali nasıl ne kanseriydi? Bahar Korçan kaç yaşında öldü?
Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır hafız oldu
Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır hafız oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’den Kızılay’a anlamlı bağış
Bursa Büyükşehir Belediyesi’den Kızılay’a anlamlı bağış
İstanbul merkezli kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu Nüfus memuru da gözaltında
İstanbul merkezli kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu Nüfus memuru da gözaltında
Tayvan'da 12-17 yaş aşısı durduruldu Sebebi kalp kası iltihabı!
Tayvan'da 12-17 yaş aşısı durduruldu Sebebi kalp kası iltihabı!