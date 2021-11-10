BIST 1.617
DOLAR 9,84
EURO 11,36
ALTIN 577,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani 'bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi Suriye'ye davet etti

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani 'bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi Suriye'ye davet etti

Suriye tezkeresine HDP ile birlikte 'hayır' diyen CHP'nin tezkere kararını değerlendiren PKK'nın Suriye kolu YPG/PKK'nın elebaşı Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin durumunu 'umut verici' olarak tanımladı, CHP'li heyeti Suriye'de ağırlamak istediğini söyledi.

Abone ol

CHP'nin Suriye tezkeresine hayır oyu vermesi terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG tarafından memnuniyetle karşılandı.

Terör örgütü elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de, Amberin Zaman'a konu hakkında röportaj verdi.

"İyi bir sinyal ve önemli bir adım"

Uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Kobani, her halükarda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu belirterek, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici." şeklinde konuştu.

Terörist Kobani, "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da "Olabilir. Bence olumlu da olabilir." yanıtını verdi.

"Erdoğan iktidarı değişirse katkısı olur"

Kobani, tezkere ile ilgili konuşmasını sürdürerek "Suriye halkları, yönetimi ve uluslararası güçler bir mutabakata varırsa Türkiye çekilmek zorunda kalır. Türkiye'de Erdoğan iktidarı değişirse eğer bunun da mutlak katkısı olur." ifadelerini de kullandı.

İlgili Haberler
PKK'nın CHP'ye tezkere teşekkürüne AK Parti'den açıklama Muharrem İnce: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz Tezkereye hayır diyen CHP'nin gerekçelerinden biriydi olay iddiaya AK Parti'den açıklama Hulusi Akar açıkladı: Tezkere neden 2 yıllık? Muhalefetin iddialarına cevap
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konya'daki bu eczane çok başka içeri giren çıkmak istemiyor
Foto Galeri Konya'daki bu eczane çok başka içeri giren çıkmak istemiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kulüp dizisi Raşel kim oynuyor gerçekte kimdir?
Kulüp dizisi Raşel kim oynuyor gerçekte kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti
Gebze'de devrilen servis midibüsünde öldü tek hayali mimar olmaktı
Gebze'de devrilen servis midibüsünde öldü tek hayali mimar olmaktı
Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu nedir Kulüp nereden izlenir?
Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu nedir Kulüp nereden izlenir?
Balıkesir'de bahçede gömülü bulunan tanksavar mühimmatı imha edildi
Balıkesir'de bahçede gömülü bulunan tanksavar mühimmatı imha edildi
Camdaki Kız gerçek hikayesi kimi anlatıyor Nalan Alara Koçibey mi?
Camdaki Kız gerçek hikayesi kimi anlatıyor Nalan Alara Koçibey mi?
Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan "aşı olun" çağrısı: Sonuçları çok korkunç
Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan "aşı olun" çağrısı: Sonuçları çok korkunç
Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi
Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi
NASA'nın Ay'a insanlı uçuşu 2025'e ertelendi
NASA'nın Ay'a insanlı uçuşu 2025'e ertelendi
Manisa Müftülüğü'nden flaş karar! Sabah ezanının saati değiştirildi
Manisa Müftülüğü'nden flaş karar! Sabah ezanının saati değiştirildi