Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani 'bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi Suriye'ye davet etti

Suriye tezkeresine HDP ile birlikte 'hayır' diyen CHP'nin tezkere kararını değerlendiren PKK'nın Suriye kolu YPG/PKK'nın elebaşı Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin durumunu 'umut verici' olarak tanımladı, CHP'li heyeti Suriye'de ağırlamak istediğini söyledi.

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CHP'nin Suriye tezkeresine hayır oyu vermesi terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG tarafından memnuniyetle karşılandı.

Terör örgütü elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de, Amberin Zaman'a konu hakkında röportaj verdi.

"İyi bir sinyal ve önemli bir adım"

Uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Kobani, her halükarda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu belirterek, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici." şeklinde konuştu.

Terörist Kobani, "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da "Olabilir. Bence olumlu da olabilir." yanıtını verdi.

"Erdoğan iktidarı değişirse katkısı olur"

Kobani, tezkere ile ilgili konuşmasını sürdürerek "Suriye halkları, yönetimi ve uluslararası güçler bir mutabakata varırsa Türkiye çekilmek zorunda kalır. Türkiye'de Erdoğan iktidarı değişirse eğer bunun da mutlak katkısı olur." ifadelerini de kullandı.