PKK'nın CHP'ye tezkere teşekkürüne AK Parti'den açıklama

CHP'nin Suriye ve Irak tezkerelerine hayır oyu vermesine PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun teşekkür etmesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "CHP tezkere oylamasındaki tavrıyla milletimizden kırmızı kart görse de belli ki Kandil'deki terör baronlarını mutlu etmiş gözüküyor" dedi.

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AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalar da yapan Yayman, geçen hafta yapılan tezkere oylamasında "hayır" oyu veren CHP'yi eleştirdi.

Yayman, bu adım sonrasında Millet İttifakı'nda tartışmaların ortaya çıktığını ileri sürerek, "Tezkere oylamasını, PKK terör örgütü sözde elebaşlarının açıklamalarıyla alt alta getirdiğimizde, terörist başları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun açıklamalarıyla yan yana koyduğumuzda, yapbozun parçalarının tamamlandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin, Kandil'den HDP'ye gönderilen talimata uygun hareket ettiğini savunan Yayman, "CHP tezkere oylamasındaki tavrıyla milletimizden kırmızı kart görse de belli ki Kandil'deki terör baronlarını mutlu etmiş gözüküyor." ifadesini kullandı.

Gündeme ilişkin açıklamalar da yapan Yayman, geçen hafta yapılan tezkere oylamasında "hayır" oyu veren CHP'yi eleştirdi.

Yayman, bu adım sonrasında Millet İttifakı'nda tartışmaların ortaya çıktığını ileri sürerek, "Tezkere oylamasını, PKK terör örgütü sözde elebaşlarının açıklamalarıyla alt alta getirdiğimizde, terörist başları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun açıklamalarıyla yan yana koyduğumuzda, yapbozun parçalarının tamamlandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin, Kandil'den HDP'ye gönderilen talimata uygun hareket ettiğini savunan Yayman, "CHP tezkere oylamasındaki tavrıyla milletimizden kırmızı kart görse de belli ki Kandil'deki terör baronlarını mutlu etmiş gözüküyor." ifadesini kullandı.

Terör örgütü elebaşı Karasu: CHP hayırlı bir iş yaptı

Konuyla ilgili örgüt yayın organına açıklamada bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyor. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır." dedi.