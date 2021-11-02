BIST 1.533
DOLAR 9,60
EURO 11,13
ALTIN 551,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı PKK'dan gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı PKK'dan gözaltına alındı

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman'da gözaltına alındı.

Abone ol

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, finans sağlayan milis yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

Daha önceden gözaltına alınan şüphelinin, ifadelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi yardımı yaptığı tespit edilen milis ve işbirlikçiler hakkında verdiği bilgiler doğrultusunda HDP Milletvekili Kemal Bülbül’ün danışmanı Mustafa Y. gözaltına alındı.

Şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şahıs sağlık kontrolünün ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
100 yaşındaki Ayşe Alp her şeyi anlattı: Allah şahittir burada başımıza gelmeyen kalmadı
Foto Galeri 100 yaşındaki Ayşe Alp her şeyi anlattı: Allah şahittir burada başımıza gelmeyen kalmadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta yengesine baltayla dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Zonguldak'ta yengesine baltayla dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Kedi inatçı çıkınca gazeteci başka araçla evinin yolunu tuttu
Kedi inatçı çıkınca gazeteci başka araçla evinin yolunu tuttu
Masterchef Pelin'in sevgilisi şarkıcı Gökhan Akar kimdir yaşı kaç?
Masterchef Pelin'in sevgilisi şarkıcı Gökhan Akar kimdir yaşı kaç?
ABD'i dev şirket Yahoo'dan Çin kararı
ABD'i dev şirket Yahoo'dan Çin kararı
Masterhef Pelin'in sevgilisi ortaya çıktı Ruh eşim dedi paylaştı
Masterhef Pelin'in sevgilisi ortaya çıktı Ruh eşim dedi paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu '15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik' dedi Varank'tan tek kelimelik yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu '15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik' dedi Varank'tan tek kelimelik yanıt
Yemek sanayicileri isyanda: Tencere enflasyonu yüzde 30! Farkı müşteriye anlatamıyoruz
Yemek sanayicileri isyanda: Tencere enflasyonu yüzde 30! Farkı müşteriye anlatamıyoruz
İstanbul'da 1000 yeni taksi için kuralar çekildi
İstanbul'da 1000 yeni taksi için kuralar çekildi
Basketbol Federasyonu duyurdu Pandemideki o kural salonlarda kaldırıldı
Basketbol Federasyonu duyurdu Pandemideki o kural salonlarda kaldırıldı
İnsanların kullandığı kimyasallar farelere verilince erkek fareler dişileşti
İnsanların kullandığı kimyasallar farelere verilince erkek fareler dişileşti