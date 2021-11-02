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Kasım ara tatili tarihi ne zaman 2021 kaç gün olacak MEB okul tatilleri

Kasım ara tatili tarihi ne zaman 2021 kaç gün olacak MEB okul tatilleri

Kasım ayının başlaması ile birlikte binlerce öğrenci okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil ne zaman araştırması yapmaya başladı. 2021-2022 eğitim yılı takvimine göre öğrenciler 1. ve 2. dönemde 1 haftalık ara tatil yapacak. 2021 yılında ilk ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

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2021 yılı ara tatil takvimi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanan ara tatil bu yıl da geçerli olacak. İlk ara tatil ile 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler 9 günlük dinlenme fırsatı elde edecek. MEB 2021-2022 eğitim-öğretim takvimi ile ara tatilde okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte, ayrıntılar.

Kasım ara tatilinin tarihi MEB 2021-2022 eğitim-öğretim takvimiyle paylaşıldı. MEB, yayımladığı akademik takvimde yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihleri verdi. 1. dönem ara tatili kasım ayında başlayacak ve aynı ay içerisinde sona erecek. Takvime göre, bu yılın ilk ara tatili kasım ayında başlayacak. Peki, okulların ilk ara tatili ne zaman?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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