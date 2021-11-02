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Metin Avcı Pınar Gültekin'in acılı annesinden şikayetçi oldu! Aile şokta

Metin Avcı Pınar Gültekin'in acılı annesinden şikayetçi oldu! Aile şokta

Pınar Gültekin'i katleden Metin Avcı, Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'den şikayetçi oldu. Gerekçe ise duruşmada darp ve tehdit. Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Dünyamız başımıza yıkıldı" dedi.

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Metin Avcı, Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'den duruşmada kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine anne Gültekin hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. 

Anne ifade verecek

26 Nisan'da görülen davada, Şefika Gültekin'in, kızının yakılarak öldürüldüğünü öğrenmesinden sonra Avcı'ya, 'Seni öldüreceğim köpek' dediği, bu sözleri üzerine mahkemenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve Cemal Metin Avcı'nın da Şefika Gültekin'den şikayetçi olduğu bildirildi. Şikayet üzerine Gültekin hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı, Gültekin'in ifade vereceği belirtildi.

Dünyamız başımıza yıkıldı

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, "Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı" dedi. Gültekin, "Bir anne haklı olarak duruşmada feryat etti. Ancak bizi mahkemeye vermişler. Acılı bir annenin feryadını bir savcı mahkemeye veriyorsa canları sağ olsun. Konuşacak kelime bulamıyorum. 27 yaşında gencecik kızımızı diri diri yakan birine gül mü verelim? Yargılama sürecinden beri mahkemeye hiç saygısızlık yapmadık. Bu yüzden eşime veya bizlere ceza vereceklerse gider cezamızı çekeriz" dedi.

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