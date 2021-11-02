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Rusları kızdıran ABD savaş gemisi Sarayburnu açıklarında bekliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusları kızdıran ABD savaş gemisi Sarayburnu açıklarında bekliyor

Sarayburnu limanına demirleyen ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisinin bekleyişi sürüyor. İstanbul'da üç gün kalacak olan gemi, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacak.

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Savaş gemisi personelleri yolculuk için hazırlıklarını yaparken polis ekipleri protestolara karşı güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi akşam saatlerinde Sarayburnu’na demirledi.

Savaş gemisinin bekleyişi sırasında nöbet tutan ABD askerleri ve yolculuk için hazırlık yapan gemi personeli görüntülendi. Sarayburnu’nda gezen yabancı turistler savaş gemisini merakla inceledi.

Öte yandan, polis ekipleri Sarayburnu Limanı çevresinde güvenlik önlemi aldı. TOMA’lar ve çevik kuvvet polisleri liman çevresinde herhangi bir protestoya karşı hazır bulunuyor.

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