UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Abdulkadir Bitigen'e bu haftaki UEFA organizasyonlarında görev verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Fransa'nın Monaco ile Hollanda’nın PSV takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Fransa'nın Monaco şehrindeki II. Louis Stadyumu'nda yapılacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.

Çakır, bu maçla birlikte uluslararası alandaki 200. müsabakasına çıkacak. Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmalar arasında 2 final ve 14 yarı final bulunuyor.

Meler, İngiltere'de görev alacak

Halil Umut Meler, İngiltere'nin Leicester City ile Rusya'nın Spartak Moskova takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Leicester Stadyumu'nda gerçekleştirilecek müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Arda Kardeşler dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen ise VAR olarak görev yapacak.

Öte yandan, Abdulkadir Bitigen, Almanya'nın Bayern Münih ile Portekiz'in Benfica takımlarının bugün oynayacağa UEFA Gençlik Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek. Bayern Kampüsü Stadyumu'nda gerçekleştirilecek müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Anıl Usta üstlenecek.