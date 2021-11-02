VGM bursu kaç para 2021 üniversite öğrencisine ne kadar ödenecek?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Bursu için başvurular başladı. VGM başvuruları 15 Kasım'a kadar yapılacak. Peki VGM bursu için başvuru nasıl yapılır? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu, aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400,00 liradır.

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Öğrenim hayatını maddi anlamda biraz rahatlatmak için karşılıksız burs almak isteyen öğrenciler VGM burs başvurusunu araştırmaya başladı. VGM burs başvurusu 1 Kasım'da başladı ve 15 gün sürecek. VGM burs başvurusu ekranı açıldı ve online olarak VGM başvurusu yapılacak. VGM Yükseköğrenim Bursu aylık 400 lira olarak öğrencilere ödenecek. Başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinden başvuru formu doldurulması gerekiyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU

VGM burs başvurusu nasıl yapılır:

* 2021 – 2022 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

* Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

* Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

* Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır.

VGM burs başvurusu tarihleri:

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM bursu ne kadar:

Ortaöğrenim öğrencilerine VGM bursu, aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM bursları nasıl ödenir: Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.