Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Soros arasındaki ilişki nasıl koptu? Can Paker tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala'ya 'Soros artığı' demesiyle geçmişe yönelik tartışmaların başlamasının ardından Soros'a bağlı vakfın eski başkanlarından Can Paker, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soros arasındaki ilişkinin nasıl koptuğunu anlattı.

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Açık Toplum Vakıfları’nın eski başkanlarından Can Paker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş insanı George Soros arasındaki ilişkinin 29 Ocak 2009'da koptuğunu söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Açık Toplum Vakıfları’nın eski başkanlarından Can Paker'le gerçekleştirdiği görüşmeden detaylar aktardı .

Paker'e Zürih uçağına binmek üzereyken ulaştığını belirten Yılmaz, "Paker, 'Erdoğan ile Soros arasındaki ilişki hangi noktada koptu' diye sorduğumda net olarak bir tarih veriyor: 29 Ocak 2009" dedi.

29 Ocak 2009'da ne oldu?

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda; Erdoğan dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez ile düzenlenen oturumda karşı karşıya geldi. Oturumun moderatörü David Ingnatius'a 'One Minute' diye seslenerek, Perez'e "Siz katilsiniz" çıkışını yaptı. Erdoğan bu otumda, İsrail yönetiminin Filistin halkını katlettiğini dile getirdi.

Bir şey yaptığına inanmıyorum

Sözcü yazarı, "Erdoğan ile Soros ilişkisinde kırılmayı 'One Minute' anı ile tarihleyen Paker'e ikinci sorum; 'Açık Toplum Enstitüsü yönetiminde birlikte olduğunuz Kavala'nın 'tutukluluk hali' hakkında ne düşünüyorsunuz?" dediği yazısında Paker'in yanıtını şöyle aktardı:

"Osman eski arkadaşım. 4 yıldır tutuklu ve ne ile suçlandığını bile bilmiyoruz. 15 Temmuz ile ilgili bir şey yaptığını düşünmüyorum. İstihbaratın bir bilgisi varsa açıklansın. Finanse ettiği söyleniyor, bildiğim şeyler değil."

Soros Türkiye'ye muhalefet etmemizi istedi

Paker'in "Soros'un vakfının 10 yıl başkanlığını yaptım. 2010'dan sonra koptuk. Çünkü Soros Türkiye'ye muhalefet etmemizi istedi" şeklindeki ifadesi üzerine "Türkiye'ye mi; AKP iktidarına mı?" diye sorduğunu aktaran Yılmaz, "AK Parti'ye" yanıtını aldığını söyledi.