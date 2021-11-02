Pfizer koronavirüs aşısında elde edecekleri gelir tahminini yükseltti

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısından elde edecekleri satış geliri tahminini yüzde 7.5 artırarak 36 milyar dolara yükseltti.

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ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, tüm yıl için satış geliri tahminlerini yükseltti.

Şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından elde edecekleri satış geliri tahminini yüzde 7.5 artırarak 36 milyar dolara yükseltti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre şirket, 2021'in sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı satmayı hedefliyor.

Şirketin 2021'de düzeltilmiş kârının hisse başına 4.13-4.18 dolar aralığına çıkması öngörülüyor. Önceki tahminler 3.95-4.05 dolardı.

Şirketin tüm yıl için gelir tahmini de 78-80 milyar dolar aralığından 81-82 milyar dolara yükseltildi.

Kovid-19 salgını için Pfizer'in geliştirdiği aşı, şirketin 172 yıllık tarihinde en çok satan ürünlerden biri oldu.

Pfizer, hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1 yükseldi.