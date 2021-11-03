Şırnak'ta yaşayan 100 yaşındaki Ayşe Alp her şeyi anlattı: PKK 3 kez köyünü bastı
ŞIRNAK’ta 1992 yılında bölücü terör örgütü mensupların yakıp yıktığı evlerden sağ çıkan 100 yaşındaki nine, o günleri İhlas Haber Ajansına (İHA) anlattı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyünde 14 Temmuz 1992 yılında 250 kişilik grupla köy basan teröristler 50 haneli köyü yakıp yıkmıştı. Olayda 6 vatandaş şehit olmuş, 5 vatandaş da yaralanmıştı. Köyü ateşe veren teröristlerin yaptığı katliam hala dün gibi tazeliğini koruyor.
29 yıl önce köylerini terör nedeniyle terk edip ülkenin dört bir yanına kaçan köylülerden sadece 50 hane kalmış durumda. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden temizlenince köye dönüşler yavaş yavaş başladı.
"Bizden kız istediler vermedik köy bastılar"
100 yaşındaki Ayşe Alp, o dönemde yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Ayşe nine, "Biz bu dağın başında kalıyorduk. Eski köyümüzde derme çatma evlerimizdeydik. Bizden kız istediler vermedik köy bastılar. İlk baskında benim ailemden 5 kişi şehit edildi. İkinci baskında 1 kişi şehit edildi. Üçüncü köy baskınında gece olduğu için biz kaçtık ama bazıları kaçamadı yaralılarımız oldu. Esir düştüler. Eski köyümüzü evlerimizi koyunlarımızı hepsini yakıp yıktılar. O zaman 250 terörist gelmişti. Jirki aşiretinden desteğe geldiler, askerlerimizle beraber bizi kurtardılar. Biz o yıl Ayvalık köyüne götürüldük.
Tekrar buraya getirildik. 29 yıldır ilk yerleştiğimiz köyümüze gidemedik. Buraya yerleştik hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Devletimiz çadır getirdi, çadırlarda kaldık. Şimdi buradayız. Ama acım daha dün gibi katliamı asla unutmayacağım. 100 yaşındayım. Dün gibi gözümün önünde Allah şahittir burada başımıza gelmeyen kalmadı. Allah’a havale ediyorum. Devletimiz hep bizimleydi. Şimdide köyümüzde okul var ama köprü yok. Bizim eksikliklerimiz giderilsin istiyorum, başka bir şey istemiyorum’’ dedi.