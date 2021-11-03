Şırnak'ta yaşayan 100 yaşındaki Ayşe Alp her şeyi anlattı: PKK 3 kez köyünü bastı

"Bizden kız istediler vermedik köy bastılar"

100 yaşındaki Ayşe Alp, o dönemde yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Ayşe nine, "Biz bu dağın başında kalıyorduk. Eski köyümüzde derme çatma evlerimizdeydik. Bizden kız istediler vermedik köy bastılar. İlk baskında benim ailemden 5 kişi şehit edildi. İkinci baskında 1 kişi şehit edildi. Üçüncü köy baskınında gece olduğu için biz kaçtık ama bazıları kaçamadı yaralılarımız oldu. Esir düştüler. Eski köyümüzü evlerimizi koyunlarımızı hepsini yakıp yıktılar. O zaman 250 terörist gelmişti. Jirki aşiretinden desteğe geldiler, askerlerimizle beraber bizi kurtardılar. Biz o yıl Ayvalık köyüne götürüldük.