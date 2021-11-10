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Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rus savaş uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi

Polonya ile Belarus arasındaki göçmen krizi sürerken iki Rus TU-22M3 bombardıman uçağı Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi.

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Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi tırmanıyor. Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti.

Sınırda sayıları binleri bulan göçmen kafilesinin, ellerinde kazma ve küreklerle tel örgüleri yıkmaya çalıştığı iddia edildi. Polonya askeri birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin ise göz yaşartıcı gaz da kullanarak, tel örgüleri yıkıp sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engellediği belirtildi. 

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki Rus TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı.” denildi.

Rusya ve Belarus ortak hareket ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım’da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik “Birlik Devleti programını” onaylayan kararnameyi imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, söz konusu kararname kapsamında iki ülke arasında “Birlik Devleti Savaş Doktrini”ni de onaylamışlardı.

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