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Polonya Başbakanı'nın iddiası olay oldu talimatı Putin verdi

Polonya Başbakanı'nın iddiası olay oldu talimatı Putin verdi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sığınmacı krizinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatlarını yerine getirdiğini öne sürdü.

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Morawiecki, ülkesinin güvenliğinin ve sınırlarının son 30 yılda ilk defa böylesine ağır şekilde saldırıya uğradığını belirtti.

Rusya'nın imparatorluk siyaseti izlediğini belirten Morawiecki, ''Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, sığınmacı krizi süresince Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatlarını yerine getiriyor.'' diye konuştu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ise halihazırda Belarus-Polonya sınırında 2-4 bin sığınmacının bulunduğunu söyledi.

Lukaşenko AB'yi kendi gücünü tanımaya zorluyor

Polonya'nın sığınmacı rotası olmayacağını vurgulayan Kaminski, ''Rusya, bir göç krizini tetikleyerek Doğu ve Orta Avrupa'yı ve bir bütün olarak Avrupa Birliği'ni (AB) kalıcı olarak istikrarsızlaştırmak istiyor. Lukaşenko'nun siyasi hedefi, AB'yi kendi gücünü tanımaya ve yaptırımları kaldırmaya zorlayarak kendisini kabul ettirmek.'' dedi.

Polonya Haber Ajansı (PAP) ise sığınmacı krizi dolayısıyla AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in çarşamba günü Polonya'yı ziyaret edeceğini ve Başbakan Morawiecki ile görüşeceğini duyurdu.

Sınırda yaklaşık 4 bin sığınmacı

Bu arada dün çok sayıda sığınmacının Belarus’tan Polonya’ya girmek için sınırı geçmeye çalıştığını belirten yerel kaynaklar, bugün için benzer sahnelerin yaşanmadığını aktardı. Polonya Haber Ajansı PAP'a göre, halihazırda iki ülke sınırında yaklaşık 4 bin sığınmacı bulunuyor.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar." demişti.

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