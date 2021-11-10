Mehmet Barlas'tan skandal yazı! Sınır dışı edeceklerimizin listesini yapalım

Dün "CHP kapatılarak seçime girmesi engellenebilir" diye yazan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlılar sınırdışı edilmişti, acaba yine böyle bir liste mi yapalım?" diye yazdı.

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla İYİ Partili küfürbazın davranışı sadece ağızlara sakız oluyor; ne ceza var ne de bir müeyyide uygulanıyor. Doğal olan, bu adamın partisinden ihraç edilmesi değil midir? Eğer vicdanı ve utanma duygusu varsa milletvekilliğinden de istifa eder" sözlerini kullandı.

Siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin...

"Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu yönde bir gelişme yok. Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz" diyen Barlas, "Örneğin, Pensilvanya'da Amerikan himayesinde yaşayan Fetullah Gülen, Türkiye için ne düşünüyor?" diye sordu. Mehmet Barlas, şöyle devam etti:

Şehit yakınına küfreden mi Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?

"Aslında ne düşündüğüne değil ne yaptığına bakmak daha akılcıdır. Bu kişi Türkiye'nin istikrarına sürekli sabotaj yapıyor. CIA'dan aldığı destekle Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk güvenlik güçlerine sürekli istikrarsızlık pompalıyor. Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?"

Biz de bir 150'likler listesi mi yapalım?

1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınırdışı edildiğine işaret ederek unları yazdı: "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir?"

Listelerini yapsak 150'den fazlalar mı?

"Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?"

Aynı anda kucak kucağı yaşıyorlar

"Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir."