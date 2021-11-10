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ABD'den 8 ülkeye ahlaksız talep Türkiye'ye F-35 oyunu Hulusi Akar açıkladı

ABD'den 8 ülkeye ahlaksız talep Türkiye'ye F-35 oyunu Hulusi Akar açıkladı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD yönetiminin talebiyle F-35 konsorsiyumdan diğer 8 ülkenin çekildiğini Türkiye'nin tek kalarak, F-35 ortaklığının yeniden kurulduğunu açıkladı. Fatih Çekirge ABD'nin F-35 oyununu yazdı.

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S-400 bahanesiyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaran ABD'nin oyununu Hürriyet yazarı Fatih Çekirge yazdı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden Çekirge Akar ile yaptığı F-35 diyaloglarını köşe yazısında aktardı:

Hatırlayın... ABD’den hava savunma sistemi Patriot’u isteyen Türkiye “Hayır” cevabını alınca Rusya’dan S-400 sistemine yönelmişti. Bu müzakereler sonuca ulaşmayınca son gelişmeyi Bakan Akar şöyle özetliyor:

“9 ülkenin birleşerek kurduğu F-35 konsorsiyumundan 8 ülke çekildi. Böylece Türkiye projede tek kaldı. Bunun sonucunda F-35 ortaklığı Türkiyesiz yeniden oluşturuldu.”

Şimdi soru şu:

“Türkiye’nin teslim aldığı ve hangarda bekleyen 6 adet F-35 ne olacak?”

Cevap:

“ABD yetkilileri ile temaslarımız sürüyor. Ankara’da ilk toplantı icra edildi. Önümüzdeki aylarda da ABD’de bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bugüne kadar yaptığımız harcamalar ile 6 uçağın durumu hakkında görüşmeler devam ediyor.”

Belli ki ABD diğer 8 ülkeye “Çekilin” demiş... Böylesine adalet ve ticaret dışı bir oyun.

Yani diğer ülkelerin ABD baskısıyla Türkiye’ye yaptığı bu hareketi görünce, doğrudan şu yorumu yaptım:

“İşte ABD’nin F-35 oyunu...”

Ve diyalog hâlâ devam ettiğine göre umarım yılların müttefiklik ilişkisine ve NATO ittifakının ruhuna uygun bir sonuç çıkar...

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