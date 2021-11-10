Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli iddiası! 'İstediğini alamazsa erken seçim isteyecek'

"MHP lideri Devlet Bahçeli birinci aşamayı geçti" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "‘Ben yokum bu işte’ diyecek” iddiasında bulundu.

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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında kullandığı “MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir” sözlerini değerlendirdi.

Davutoğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda “Sayın Bahçeli, grup konuşmasında sorumluluklarının muhalefet olduğunu ilan etti. Hani devekuşuna, 'Yük taşı' demişler, 'Ben kuşum' demiş. 'O zaman uç' demişler, 'Ben deveyim' demiş. Sayın Bahçeli öyle bir konumda görüyor ki kendisini, güç kullanmak gerektiğinde iktidar, sorumluluk almak gerektiğinde muhalefet oluveriyor” diye konuştu.

Devlet Bahçeli sorumluluktan kaçtı

Davutoğlu, “Geçen hafta yaptığım bir konuşmada AK Partilileri uyarmıştım. Şimdi tekrar uyarıyorum, Sayın Bahçeli birinci aşamayı geçti. Cumhur İttifakı ile AK Parti iktidarı arasında bir fark ortaya koydu ve sorumluluklardan kaçtı” dedi.

İkinci aşamada 'en yokum' diyecek

MHP'nin AKP'yi hatalarıyla baş başa bırakacağını savunan Davutoğlu, “İkinci aşamada bu fark daha derinleşecek ve AK Parti’nin iktidarının bütün hatalarıyla AK Parti yöneticilerini baş başa bırakacak, ‘Ben yokum bu işte’ diyecek” ifadelerini kullandı.

İstediğini alamazsa ülkeyi seçime götürecek

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Üçüncü aşama, seçime yaklaşırken gerçekleşecek ve AK Parti ile nihai bir pazarlık kozu için bütün bunları kullanacak. İstediğini elde edemezse de ülkeyi seçime götürecek. AK Parti yöneticilerini uyarıyorum ve Sayın Bahçeli’ye de bir karar vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Devekuşu misali gibi davranmasın. İktidar ise sorumluluk alsın. Muhalefet ise bu iktidarın hatalarını daha çok paylaşmadan muhalefet konumuna geçsin. Önümüzdeki günler, haftalar, aylar Türk siyasetinde çok yeni gelişmelere gebe görünüyor.”