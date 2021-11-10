İstanbul'da Dehşet! Genç kadını samuray kılıcı ile öldürdü

ATAŞEHİR'de akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktürk B. 28 yaşındaki Başak Cengiz'e samuray kılıcı ile saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Başak Cengiz, Göktürk B. tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Başak Cengiz, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Göktürk B. ise gözaltına alındı. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti.

Samuray kılıcı ile saldırdı

Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi

Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.