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Türkiye 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 359 bin 560 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 723 bin 821'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısının 450 bin 126 olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Kasım 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 859 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450 bin 126. Testi pozitif çıkmış kişilerin şikayetleri ne düzeyde olursa olsun hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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