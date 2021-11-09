Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik' iddiası yalanlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erzincan'a bağlı Tercan ilçesinde bazı köylerde elektrik olmadığını öne sürdü. İddia kısa bir süre yalanlandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Tercan ilçesinin bazı köylerinde elektrik olmadığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan Ersoy, ''Yine yanlış bilgi,yine yanlış beyan.

Sayın Kılıçdaroğlu için bir faydası olur mu bilmiyorum ama biz doğru bilgiyi kamuoyumuzla paylaşalım. “Tercan Kuzuören ve Fındıklı köylerimizin elektriği yok”ifadesi doğru değildir. Bu iki köyümüz ve Tercan’ın tüm köylerinde elektrik vardır.'' ifadelerini kullandı.