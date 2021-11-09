Alman basını Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiye'yi sorumlu tuttu

AVRUPA'da yeniden ortaya çıkan göçmen akını sonrasında Alman basını yaşananlar nedeniyle Türkiye'yi suçlamaya kalktı.

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POLONYA ile Belarus arasındaki sınırda göçmen hareketliliği yaşanıyor. Binlerce göçmenin Polonya'ya, buradan da Almanya'ya geçmek istemesiyle başlayan gerilim Avrupa'da hızla yayılıyor.

Alman basını Türkiye'yi hedef almaya çalıştı

Almanya'dan gelen açıklamalarda 2015 yılında yaşananlara benzer bir göçmen krizinden endişe edilirken Bild'in krizin sorumlusu olarak Türkiye'yi göstermeye çalışması dikkat çekti. Göçmenlere yer verilen haberin fotoğrafında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.

"Erdoğan mülteci gönderiyor"

Güvenlik çevrelerine dayandırılan haberde iki lidere işaret edilerek, "Belarus üzerinden hedefli bir şekilde Almanya'ya mülteci gönderiyorlar" denildi. Son altı haftada 6 binden fazla göçmenin Belarus üzerinden Almanya'ya geçtiği belirtilirken söz konusu kişilerin 'Erdoğan ve Putin tarafından desteklenen uçuş planını kullandığı' şeklinde sıra dışı bir iddia ortaya atıldı.

Bild'in akılalmaz haberi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına misilleme olarak göçmenleri AB ülkelerine doğru ittiği kaydedildi. Lukaşenko'nun AB'ye yönelik hamlesinin 'Erdoğan ve Putin tarafından desteklendiği' savunuldu.