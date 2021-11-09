Fahrettin Koca'dan flaş 'aşıda mecburiyet' açıklaması Aşı zorunlu mu oluyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın pek çok yerine getirilen aşı zorunluluklarına değinerek Türkiye'nin aşı için zorunluluk getirmese de aşının mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşı ile ilgili dikkat çeken açıklama yaparak şunları söyledi:

"Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz."