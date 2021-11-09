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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Instagram'da ücretli üyelik dönemi! YouTube gibi sadece aboneler görecek

Instagram'da ücretli üyelik dönemi! YouTube gibi sadece aboneler görecek

Sosyal medya platformu Instagram, abonelik özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İçerik üreticileri tıpkı YouTube'da olduğu gibi takipçilerine özel paylaşımlar için üyelik sistemi oluşturabilecek.

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Bir süredir 'ücretli abonelik' üzerinde yoğun mesai harcayan platform içerik üreticilerinin takipçilerine özel paylaşımlardan para kazanmasının önünü açıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın uygulama mağazası App Store sayfasında değişiğe giden Instagram 'In-App Purchases' yani 'Uygulama İçi Satın Alımlar' bölümü ekledi.

10,99 TL'den başlıyor

'Instagram Badge' ve 'Subscriptions' olmak üzere iki farklı opsiyon sunan platformun 10,99 ila 54,99 TL arasında değişen fiyat listesi ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde aktif hale getirilmesi beklenen yeni özellik ile içerik üreticilerinin 'abonelere özel hikaye' yayınlamasının önünün açılması bekleniyor.

İlk olarak ABD'de kullanıma girmesi beklenen özelliğin kısa süre içinde dünya genelinde aktif hale getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

4 farklı abonelik için 10.99TL fiyat etiketi belirlenmiş. Muhtemelen sunulan özelliklere göre abonelikler de değişiyor. Rozetler ise 10.99TL, 22.99TL ve 54.99TL fiyat etiketiyle sıralanıyor.

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