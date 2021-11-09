Yapay et başvuruları 7 bini buldu! İklim krizinden doğan gıda sorununa yapay etle çözüm arıyorlar

İklim değişikliği gıda krizinde rotayı yapay ete çevirdi. Yapay et konusunda 2013 yılından bugüne kadar 7 bin 452 patent başvurusu yapılmış durumda.

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Dünyanın ana gündem maddeleri arasında yer alan iklim değişikliği tedarik zincirindeki ekosistemde köklü değişiklerin yaşanmasına neden oluyor. Etkisini artırmasına bağlı olarak tarım alanları ve hayvancılığın azalmasına neden olan iklim değişikliğine karşı, olası bir gıda krizinin önüne geçmek adına şirketler çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yapay et konusunda 2013 yılından bugüne kadar 7 bin 452 patent başvurusu yapılmış durumda.

Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği konusunun son dönemlerde global bir tehlike haline geldiğine işaret eden Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Ülkelerde buna dikkat çekmek adına yoğun toplantılar yapmaya başladı. Bu kapsamda atılacak her bir adım gelecek nesillerin güvence altına alınmasında son derece önemli bir yere sahip” dedi. İklim değişikliğine bağlı olarak gıda alanındaki tedarik zincirinde de sorunlar yaşanmaya başlandığını ileten Akbulut, “Pandemi gıdaya ulaşma konusunda yaşanan problemlerin su yüzüne çıkmasını sağladı. Bu sorunu önceden tespit eden bazı firmalar ise inovatif anlamda yeni çalışmalar yaparak yapay gıda teknolojisinde önemli hamleler yaptılar” şeklinde konuştu. 2013’ten 2020’ye kadar yapay etlerle ilgili yayınlanmış patent sayılarına ilişkin bilgi veren Akbulut, “Bugüne kadar yapay etlerle ilgili 7 bin 452 yayımlanmış patent başvurusu bulunuyor. Başvuru sayılarında ülke bazında ABD ve Güney Kore başa baş. Bu alanda en çok patent başvurusunda bulunan şirketler arasında da Nestle ve Coca Cola yer alıyor” ifadelerini kullandı.

ABD'deki yapay et endüstrisinin 4 milyar doları bulması bekleniyor

Yapay et endüstrisinin ABD’de 1,9 milyar dolar olduğunun altını çizen Cumhur Akbulut, “Bu alandaki pazar büyüklüğünün yine Amerika’da 2027’de 4 milyar dolar olacağı öngörülüyor” dedi. Artan sağlık endişeleri ve değişen tüketici algısının et yerine geçen ürünlere olan talebi artırdığına dikkat çeken Akbulut, “Bitki bazlı alternatiflerin entegrasyonu ile desteklenen sağlıklı bir yaşam tarzı, bitki bazlı ürünler fikrine giderek daha fazla açık olan tüketiciler arasında popüler bir kavram haline geldi. Günümüzde artan obezite vakaları, kalp hastalıkları ve diyabet gibi diğer hastalıklar nedeniyle tüketiciler sağlıkları konusunda son derece dikkatli davranıyorlar. Bu nedenle, tüketiciler beslenme alışkanlıklarını sağlıklı beslenme noktasında değiştirmeye başladı” diye konuştu.

Akbulut, vegan beslenmenin faydaları konusunda artan farkındalık çalışmalarının artış gösterdiğine de işaret etti.