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Masumlar Apartmanı Okşan gerçekte kimdir İpek Ayaz Kortunç kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Okşan gerçekte kimdir İpek Ayaz Kortunç kaç yaşında?

TRT'nin iddialı dizisi Masumlar Apartmanı salı akşamlarına adını yazdırmaya devam ederken dizinin karakteride ilgiyle takip ediliyor. Özellikle diziye renk katan ve Okşan karakterine hayat veren İpek Ayaz Kortunç merak konusu oldu. Derenoğlu ailesinin tatlı belası Okşan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanıyor ve her hafta sosyal medyanın konusu oluyor. Dizinin oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle diziye sonradan dahil olan Okşam karakteri. Konuşması ve sempatik halleri ile seyirciyi güldüren Okşan'ı İpek Ayaz Kortunç oynuyor. Peki İpek Ayaz Kortunç kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Masumlar Apartmanı Okşan kimdir?

Masumlar Apartmanı Okşan, Safiye'nin çocukluğunda tanışık olduğu insanlar arasında yer alıyor. Çocukken Safiye'nin arkadaş grubu arasında yer aldığı tahmin edilen Okşan, Safiye'nin annesi Hasibe ile aynı yerde yaşamıştır. Namıklar ile aynı ortamda yer almıştır ve Safiye'nin dedesi Hikmet amca tarafından tanınmıştır

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