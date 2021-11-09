Fatih Altaylı'dan "MiT'ten amir alıp muhabir kovdu" iddiasına cevap! Altaylı MİT'e mi çalışıyor?

Fatih Altaylı hakkında imalı biçimde "MİT'cı gazeteci" suçlaması yapan eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür ve bu iddiayı sosyal medyadan duyuran eski Habertürk Muhabiri Lube Alar'a cevap geldi.

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Habertürk gazetesinden olaylı biçimde ayrılan Lube Ayar, eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün "MİT'e çalışan gazeteciler var" açıklamasının ardından Eymür ile aralarında geçen bir görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşıma göre Mehmet Eymür, "Lube Ayar'ın MİT'e çağrılan Fatih Altaylı'ya verilen talimat doğrultusunda kovulduğunu" öne sürüyordu. Fatih Altaylı o iddialara bugün köşesinden cevap verdi. İşte Altaylı'nın o cevabı...

"Sudi Özkan'ın korumalığını yapan MİT'çi"

Geçmişte Habertürk’te çalışmış bir muhabir sosyal medya hesabından kendisinin işten çıkarılmasını beni MİT’e çağıran eski MİT Müsteşar Yardımcısı Mikdat Alpay’ın söylediğini ve benim de bunun üzerine kendisini işten çıkardığımı yazmış. Bunu da ona son görevi kumarhaneler kralı Sudi Özkan’ın korumalığını yapmak olan bir eski ve şaibeli MİT mensubunu söylemiş.

Mehmet Eymür ne zaman ortaya çıksa Türkiye'de tatsız şeyler olur!

Bu zırvaya yanıt vermek ihtiyacı hissetmemin nedeni, bu eski MİT’çi ne zaman ortaya atılsa ve ortalığı karıştırmaya kalkışsa, Türkiye’de işler karışır, tatsız olaylar olur. Lube Ayar Habertürk’te çalıştığı dönemde “Daha önce elimde olan ve hiç kimsenin yayınlayamadığı haberleri burada yayınlayabildim” demiş bir muhabirdi.

'Lube, büyük bir kulübün başkanının sözcüsü gibi davrandı'

Ancak daha sonra çalıştığı yöneticiler, Lube Ayar’ın büyük bir spor kulübü başkanı ile çok yakın ilişkisi nedeniyle neredeyse onun sözcüsü ve özel muhabiri gibi davranmaya başladığını belirterek. O kişi ile ilgili haberlerini ve yazılarını şüpheyle karşılamaya başladılar. Bu kişiyle ilgili haberlerini haber masasından uzak tuttular. Lube Ayar da bir süre sonra istifa etti. Yani işten atılma kararını veren ben değilim, kendisi.

Mikdat Alpay, Habertürk kurulmadan emekli oldu

Kendisini işten çıkarmamı isteyenin MİT müsteşar yardımcısı Mikdat Alpay olduğu iddiası ise komik. Habertürk’ün kuruluş tarihi 2009. İlk yayını 2009 1 Mart günü. Tam ne zaman Habertürk’ten ayrıldı hatırlamam mümkün değil ama bu hanımefendi de muhtemelen 2011 yılı sonlarında ayrıldı. Beni MİT’e çağırarak “Lube Ayar’ı kovun” talimatı verdiği öne sürülen Mikdat Alpay ise Habertürk gazetesi kurulmadan yıllar önce emekli olmuştu.

Komik ötesi, saçma ötesi bir iddia!

Yani Lube Ayar ve onu kullanan eski MİT’çiye göre emekli olmuş bir MİT mensubu, beni MİT’e davet etmiş ve bir muhabirin işine son vermemi söylemişti. Komik ötesi, saçma ötesi bir iddia anlayacağınız.