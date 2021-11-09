Ek indirimin yanında 6GB’a kadar hediye internet kazanma şansı

Tüketicilerin her yıl beklediği "11.11" alışveriş indirim günleri konseptinin öncüsü n11.com, 9-11 Kasım'da milyonlarca üründe geçerli indirim ve kampanyalarıyla yine rekora imza atmaya hazırlanıyor.

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n11.com kullanıcıları bu yıl 9-10-11 Kasım tarihleri boyunca farklı kategorilerde yararlanacakları özel indirimlerin yanı sıra, yapacakları alışverişlere ek 6GB’a kadar hediye internet kazanıyor

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl kullanıcılarına onlarca kategori ve milyonlarca üründe indirimler sunan platform, 270 binden fazla kayıtlı iş ortağı ile gerçekleştireceği kampanyaları "Kasım'da n11 Başkadır" temasıyla, tüketici ile buluşturuyor.

Verilen bilgiye göre, n11.com kullanıcıları bu yıl 9-10-11 Kasım tarihleri boyunca farklı kategorilerde yararlanacakları özel indirimlerin yanı sıra, yapacakları alışverişlere ek 6GB’a kadar hediye internet kazanıyor.

Yılın bu özel günlerini bekleyen n11 kullanıcıları, bu yıl hayalini kurdukları otomobile n11.com'un 2. el araç satış platformu garaj11 ile kavuşuyor. 9-10-11 Kasım tarihlerinde vdf'den 111 farklı otomobil, benzersiz indirimlerle garaj11'de satışa sunuluyor.

Herhangi bir sepet tutarı kısıtlaması veya kategori sınırlandırması olmayacak

Açıklamada yer alan bilgilere göre, n11.com kullanıcıları 9 Kasım 00.01’den ve 11 Kasım 23:59’a kadar yapacakları alışverişlerde günlük 2GB, kampanya boyunca ise toplamda 6GB hediye internet kazanacak.

Üstelik kullanıcıların kampanyaya katılması için yaptıkları alışverişlerde herhangi bir sepet tutarı kısıtlaması veya kategori sınırlandırması olmayacak.

Tüm operatörlerde geçerli hediye internetler ise 36 saat içerisinde kullanıcıların hatlarına yüklenecek.

n11.com’un 2. el araç satış platformu garaj11’de ayrıca sunulan lojistik hizmeti sayesinde müşteriler aldıkları aracı ücretsiz evlerinin kapısının önüne kadar gelmesini sağlayabiliyor.

Kampanya kapsamına garaj11’den araç alanlar, aldıkları araçlarda aracın motor, şanzıman, diferansiyel, tork konventörü ve elektrik sisteminde meydana gelebilecek arızaları teminat altına alan 3 ay / 5.000 km garanti fırsatından da yararlanabiliyor.