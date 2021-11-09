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Emine Erdoğan: Koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Emine Erdoğan: Koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile sayısının 6 bine çıktığını duyurdu.

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Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile sayısına dikkati çeken Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli.

Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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