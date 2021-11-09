BIST 1.623
DOLAR 9,71
EURO 11,27
ALTIN 569,51
HABER /  GÜNCEL
ADV Şimdi ailece eğlenme zamanı

Yarın resmi tatil mi 10 Kasım'da okullar olur mu? Öğleden sonra tatil mi?

Yarın resmi tatil mi 10 Kasım'da okullar olur mu? Öğleden sonra tatil mi?

Yarın, yani çarşamba günü 10 Kasım; Atatürk'ün ölümünün 83. yılı. Birçok öğrenci ve çalışan 10 Kasım resmi tatil mi, yarın okullar kapalı mı sorunun yanıtını arıyor. Yarın yani 10 Kasım resmi tatillerde biri değildir. Dolayısıyla okullar ve kamu daireleri açık olacak. Bankalar da 10 Kasım'da açık olacak, normal mesai yapacak.

Abone ol

Atamızın ölümünün 83. yılı 10 Kasım'a artık sadece 1 gün kaldı. Bu sene 10 Kasım çarşamba gününe denk geliyor. Birçok vatandaş 10 Kasım resmi tatil mi araştırması yapıyor. Öğrenciler ise yarın, 10 Kasım'da okullar yarım gün mü öğleden sora tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım, resmi tatillerden biri değildir. Dolayısıyla 10 Kasım'da okullar açık olacak, kamu ve devlet daireleri de normal mesaisine devam edecek. Bankalar da 10 Kasım'da açık olacak. 

10 Kasım resmi tatil mi: 

10 Kasım günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

10 Kasım Atatürk'ün vefatı: Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat  09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

 Resmi bayram günleri şunlardır :

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan 'Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir' diyen Bahçeli'ye yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir' diyen Bahçeli'ye yanıt
Çocukların çizimleri dehşete düşürmüştü! Elmalı davasında savcı anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis istedi
Çocukların çizimleri dehşete düşürmüştü! Elmalı davasında savcı anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek
Bankalar yarın açık mı 10 Kasım banka çalışma saatleri
Bankalar yarın açık mı 10 Kasım banka çalışma saatleri
Emine Erdoğan: Koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık
Emine Erdoğan: Koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık
Ticaret Bakanlığı "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi"ni kullanıma sundu
Ticaret Bakanlığı "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi"ni kullanıma sundu
AUZEF sınav giriş belgesi 2021 nasıl alınır?AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı
AUZEF sınav giriş belgesi 2021 nasıl alınır?AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket! Mustafa Şen paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket! Mustafa Şen paylaştı
Norveç gazetesi Türkiye için 'Avrupa'nın hasta adamı' dedi büyükelçi Çorman tepki gösterdi
Norveç gazetesi Türkiye için 'Avrupa'nın hasta adamı' dedi büyükelçi Çorman tepki gösterdi
Meral Akşener'in korucu başkanı dediği kişi bakın kim çıktı?
Meral Akşener'in korucu başkanı dediği kişi bakın kim çıktı?