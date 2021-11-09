Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket! Mustafa Şen paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı. Ankete göre; AK Parti yüzde 38,5'le ilk sırada yer alırken CHP yüzde 25,3, İYİ Parti de yüzde 12,1 oy alıyor. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranı ise 48,4 oldu.

Abone ol

AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette, vatandaşlara, "Bu pazar bir genel seçin olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi.

İYİ Parti yüzde 12.1'e çıktı

Alınan sonuçlara göre, AK Parti yüzde 38,5'le rakiplerinin önünde ilk sıraya oturdu. Ana muhalefet Partisi CHP yüzde 25,3, oy toplarken İYİ Parti yüzde 12,1'ye çıktı. MHP yüzde 9,9 oy alırken HDP 9,2'yle MHP'nin gerisinde kaldı.

Deva ve Gelecek yüzde 1'i geçti

Yeni kurulan partilerden DEVA Partisi yüzde 1,7, Gelecek Partisi yüzde 1,1, Saadet Partisi yüzde 0,7, Memleket Partisi yüzde 0,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 0,4, BBP yüzde 0,3, diğer partiler ise yüzde 0,2 oy aldı.

Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altına indi

2023 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AKP ve MHP'nin toplam oyları ise yüzde 48,4 oldu. Cumhur İttifakı'nın oy oranın yüzde 50'nin altında kalması dikkatlerden kaçmadı.