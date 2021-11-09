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ABD Çin'den Kovid-19 haberleri için hapse atılan gazeteciyi serbest bırakmasını istedi

ABD Çin'den Kovid-19 haberleri için hapse atılan gazeteciyi serbest bırakmasını istedi

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinden salgına ilişkin haber yapmasının ardından 4 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın gazeteci Cang Can'ın serbest bırakılması için Çin'e çağrısı yaptı.

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BBC'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çin'den, sağlık durumu kötüleşen gazeteci Cang Can'ı serbest bırakmasını istedi.

Price, "Tutuklanmasının keyfi doğası ve bu sırada kötü muameleye maruz kalması konusundaki ciddi endişelerimizi defalarca dile getirdik. Çin'e derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Şubat 2020 başında gittiği Vuhan'da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yapan ve yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan 37 yaşındaki Çinli gazeteci Cang, "kavga çıkarma ve sıkıntıya neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Salgının şiddetinin üstünün örtülüp örtülmediğini sorgulamıştı

Şanghay'da ikamet eden Cang, gittiği Vuhan'da tanık olduklarına dair Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmıştı.

Çin'de, Twitter ve YouTube'un kullanılmasına izin verilmiyor.

Hükümetin virüse karşı insan haklarını ihlal eden önlemler aldığını savunan ve yetkililerin Vuhan'daki salgına verdiği tepkiyi eleştiren makale yazan Cang, yetkililerin, salgının şiddetinin üstünü örtüp örtmediğini sorgulamış ve ana akım medyada uygulanan sansürü dile getirmişti.

Asia News'in haberine göre, Cang, 13 Mayıs'ta yayımlanan son YouTube videosunda, Vuhan'da virüs nedeniyle insanların işlerini kaybetmesinden, yerel taksi şoförlerinin karşılaştığı zorluklardan ve kent sakinlerine polis tarafından gözdağı verildiğinden bahsetmişti.

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