10 Kasım'da Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutulması için yapılan başvuru reddedildi
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP), 10 Kasım'da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk için mevlid okutma talebi İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.Abone ol
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP),10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlid okutulması için İstanbul Valiliği'na başvuru yapmıştı. BTP'nin talebi valilik tarafından reddedildi.
BTP Lideri Hüseyin Baş’ın da 02 Kasım 2021 tarihinde sosyal medya hesabından, “Bağımsız Türkiye Partisi bugün İstanbul Valiliği’ne 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık. Umarım izin verilir” diyerek kamuoyu ile paylaştığı başvuru reddedildi.
Hüseyin Baş bugün sosyal medya hesabından, “10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış.“diyerek duyurdu.