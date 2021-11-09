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Lütfü Türkkan'ın küfür olayında gözaltı! Yanındaki kişi de küfür etmiş

Lütfü Türkkan'ın küfür olayında gözaltı! Yanındaki kişi de küfür etmiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.

Boynuna sarıldı küfretti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl’de esnafı ziyaret ederken, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından protesto edilmişti.

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