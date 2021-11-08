BIST 1.609
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 568,24
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hatay'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

HATAY'ın Hassa ilçesindeki kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan (51), görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Abone ol

HATAY'ın Hassa ilçesinin çıkışında yer alan Dervişpaşa Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında meydana gelen kazada; görevli polis memuru Davut Kaplan (51), yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Meslektaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesinin düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı
İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı
Gram altın 569 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı
Gram altın 569 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı
Türkiye 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Meral Akşener de İYİ Parti de Lütfü Türkkan'a hiçbir şey yapamaz! Nedenini Hadi Özışık açıklıyor
Meral Akşener de İYİ Parti de Lütfü Türkkan'a hiçbir şey yapamaz! Nedenini Hadi Özışık açıklıyor
Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler
MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Çin'de koronavirüs vaka sayıları korkutuyor
Çin'de koronavirüs vaka sayıları korkutuyor
Yerli otomobil TOGG'da son durum toplantıda ele alındı
Yerli otomobil TOGG'da son durum toplantıda ele alındı
Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki: Neresinden tutarsanız alçaklık
Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki: Neresinden tutarsanız alçaklık